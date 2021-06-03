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Озброєні люди потрапили на ринок "Столичний" у Києві: що відбувається (фото, відео)

3 червня, 17:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Наразі вхід в сам ринок заблокований і всередину потрапити ніхто не може

Ринок "Столичний" намагаються захопити. Фото: "Сьогодні"

Ринок "Столичний" намагаються захопити. Фото: "Сьогодні"

У Києві з самого ранку, 3 червня, на ринку "Столичний" відбувається спроба захоплення. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця подій, озброєні люди потрапили на територію ринку і готуються до штурму.

Ринок "Столичний" намагаються захопити

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Вхід в ринок заблокований, всередину потрапити ніхто не може. Адже там забарикадувалася люди, що представляють сторону, яка контролювала ринок.

На місці зараз працює поліція і Нацгвардія. Вже дійшло до сутичок з правоохоронцями.

На територію ринку пригнали броньовану розвідувально-дозорну машину, яка належить одній зі сторін конфлікту. Для яких цілей пригнали транспорт поки невідомо.

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За попередньою інформацією, погромники готують БРДМ до штурму павільйону. Поліція перекрила підхід мікроавтобусами.

Також був випадок нападу на журналістів. За інформацією ЗМІ, зараз до преси на ринку "Столичному" підходять невідомі, штовхають і ображають нецензурними словами.

Як все почалося

Нагадаємо, що цього ранку 80 невідомих озброєних людей напали на ринок "Столичний" – вони вломилися в один з павільйонів і влаштували в ньому погром. Трощили все битами, кийками і сокирами.

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Тим часом в Telegram ринку запевнили, що рейдерського захоплення не було, але ринок тимчасово припиняє роботу – до переукладення договорів між продавцями й орендодавцем і погашення заборгованостей за комунальні послуги.

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А за даними правоохоронців, конфлікт стався на тлі з'ясування прав власності.

Раніше ми писали, що в Тернополі зловили збройну групу наркоторговців.

Нагадаємо, на Буковині викрили злочинну групу, яка збувала в області наркотики і зброю.

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