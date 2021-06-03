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Вооруженные люди проникли на рынок "Столичный" в Киеве: что происходит (фото, видео)

3 июня, 17:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На данный момент вход в сам рынок заблокирован и внутрь попасть никто не может

Рынок "Столичный" пытаются захватить. Фото: "Сегодня"

Рынок "Столичный" пытаются захватить. Фото: "Сегодня"

В Киеве с самого утра, 3 июня, на рынке "Столичный" происходит попытка захвата. Как сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий, вооруженные люди проникли на территорию рынка и готовятся к штурму.

Рынок "Столичный" пытаются захватить

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Вход в рынок заблокирован, внутрь попасть никто не может. Так как там забаррикадировалась люди, представляющие сторону, которая контролировала рынок.

На месте сейчас работает полиция и Нацгвардия. Уже дошло до столкновений с правоохранителями.

На территорию рынка пригнали бронированную разведывательно-дозорную машину, которая принадлежит одной из сторон конфликта. Для каких целей пригнали транспорт пока неизвестно.

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По предварительной информации, погромщики готовят БРДМ к штурму павильона. Полиция перекрыла подход микроавтобусами.

Также был случай нападения на журналистов. По информации СМИ, сейчас к прессе на рынке "Столичном" подходят неизвестные, толкают и оскорбляют нецензурными словами.

Как все началось

Напомним, что этим утром 80 неизвестных вооруженных людей напали на рынок "Столичный" – они вломились в один из павильонов и устроили в нем погром. Крушили все битами, дубинками и топорами.

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Тем временем в Telegram рынка заверили, что рейдерского захвата не было, но рынок временно прекращает работу – до перезаключения договоров между продавцами и арендодателем и погашения задолженностей за коммунальные услуги.

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А по данным правоохранителей, конфликт произошел на фоне выяснения прав собственности.

Ранее мы писали, что в Тернополе поймали вооруженную группу наркоторговцев.

Напомним, на Буковине разоблачили преступную группу, которая сбывала в области наркотики и оружие.

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