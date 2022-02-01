Біля будівлі СБУ у Києві знову НП: можливе захоплення – соцмережі (відео)

У Києві на вулиці Володимирській, де нещодавно була стрілянина, масове скупчення людей та поліції біля будівлі СБУ
Про це пише Telegram-канал "Київ Оперативний".
У соцмережі пишуть, що з'явилася інформація про спробу захоплення будівлі.
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У поліції Києва сайту "Сьогодні" сказали, що з'ясовують інформацію про скупчення людей біля фінансової установи, де минулого тижня сталася стрілянина.
"Наразі на місце виїхали правоохоронці для з'ясування всієї інформації", – повідомили в поліції Києва
Поліцейські поки що не підтверджують інформацію про захоплення будівлі. З'ясовують усі деталі.
Стрілянина на Володимирській
- 25 січня о 15:50 у Шевченківському районі (вул. Володимирська, 23а) чоловік зробив кілька пострілів з автомата Калашникова.
- На місце події направили спецпідрозділ КОРД.
- Як пишуть у ЗМІ, представники ГО "Український стяг" намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют.
- Після цього до пункту обміну валют під'їхав автомобіль охоронної фірми, з нього вийшов працівник, який, сприйнявши те, що відбувається, як напад, зробив кілька пострілів вгору з автоматичної зброї.
- Постраждалих нема. Усіх учасників інциденту вже затримано.
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- У Косово та Метохії обстріляли автобус, який перевозив учнів. Вбито водія, кондуктора та двох учнів.
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