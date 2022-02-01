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Біля будівлі СБУ у Києві знову НП: можливе захоплення – соцмережі (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 13:09
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У поліції Києва кажуть, що з'ясовують інформацію про скупчення людей біля фінансової установи
У столиці біля будівлі СБУ зібрався натовп людей
У столиці біля будівлі СБУ зібрався натовп людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Володимирській, де нещодавно була стрілянина, масове скупчення людей та поліції біля будівлі СБУ

Про це пише Telegram-канал "Київ Оперативний".

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У соцмережі пишуть, що з'явилася інформація про спробу захоплення будівлі.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" сказали, що з'ясовують інформацію про скупчення людей біля фінансової установи, де минулого тижня сталася стрілянина.

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"Наразі на місце виїхали правоохоронці для з'ясування всієї інформації", – повідомили в поліції Києва

Поліцейські поки що не підтверджують інформацію про захоплення будівлі. З'ясовують усі деталі.

Стрілянина на Володимирській

  • 25 січня о 15:50 у Шевченківському районі (вул. Володимирська, 23а) чоловік зробив кілька пострілів з автомата Калашникова.
  • На місце події направили спецпідрозділ КОРД.
  • Як пишуть у ЗМІ, представники ГО "Український стяг" намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют.
  • Після цього до пункту обміну валют під'їхав автомобіль охоронної фірми, з нього вийшов працівник, який, сприйнявши те, що відбувається, як напад, зробив кілька пострілів вгору з автоматичної зброї.
  • Постраждалих нема. Усіх учасників інциденту вже затримано.

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