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Чоловіка, який облив фарбою себе і флагшток у КМДА, судитимуть за неповагу до суспільства

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 серпня, 14:55
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Прокуратура Києва повідомила про підозру чоловіку, який облив червоною фарбою себе та флагшток біля КМДА
Причини, що змусили чоловіка облити флагшток, поки невідомі / Колаж "Сегодня"
Причини, що змусили чоловіка облити флагшток, поки невідомі / Колаж "Сегодня"
Прокуратура Києва повідомела про підозру чоловіку, який на День Незалежності облив червоною фарбою себе та флагшток, встановлений біля будинку Київської міської державної адміністрації.

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Поки неясно, чому чоловік вибрав КМДА в якості місця для свого протесту / Фото Прокуратури Києва
Поки неясно, чому чоловік вибрав КМДА в якості місця для свого протесту / Фото Прокуратури Києва

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2021 приблизно о 13 год. 00 хв. невідомий чоловік, знаходячись біля будівлі Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, облив себе та флагшток червоною фарбою, пояснивши свої дії тим, що так він хотів привернути увагу суспільства. Правопорушника затримали на місці події", – сказано у повідомленні.
Затриманим виявився 34-річний уродженець Запорізької області. Проти чого саме він протестував наразі невідомо.

Йому повідомлено про підозру за фактом вчинення хуліганських дій, а саме пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА. Стаття 296 КК України, за якою висунуто обвинувачення, трактується Верховним Судом України, як "умисні грубі порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом". Це правопорушення карається штрафом, або обмеженням волі на строк від 6 місяців до 5 років.

Одинокі протести

В Україні нерідкість одинокі протести. Але іноді вони дуже радикальні.

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