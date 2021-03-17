"За таке потрібно руки ламати". У Києві молодик обікрав вагітну (відео)

У Дарницькому районі молодик обікрав вагітну баріста. Зловмисник зазіхнув на баночку з її чайовими.

НП подія сталася в кав'ярні за адресою Драгоманова, 10.

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Двоє хлопців стояли біля приміщення кав'ярні і щось видивлялися в телефонах. Після цього один відійшов у бік, а другий зайшов до приміщення.

На відео видно, як хлопець заходить у приміщення, нахабно бере баночку з грошима, а потім швидко покидає приміщення. Відважна дівчина намагається його наздогнати, але той зникає в темряві.

Користувачі соціальних мереж співчувають вагітній, переживають за неї. Люди вимагають зловити і покарати нахабного грабіжника. Хлопець явно бачив, що жінка при надії.

Деякі пишуть, що за подібне потрібно просто рубати руки, щоб іншим не кортіло.

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"Ну знайде його поліція, проведуть бесіду, батьки заплатять штраф і відпустять цього покидька далі на вулицю. Це все, на що здатні наші закони. Треба просто ламати руки і ноги, може тоді почнуть думати", – пише киянин Сергій Новіков.

Поки невідомо, яке покарання понесе хлопець за відвертий грабіж.

"Зловмисника вже затримано – йому 19 років. Сума вкрадених чайових – 250 гривень", – розповіли в поліції Києва.

Раніше ми писали, що в Києві зловили двох чоловіків за розбійний напад на кредитну установу. Чоловіки напали на касира з газовим балончиком і, погрожуючи ножем, забрали з каси гроші.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали підлітка, який викрав з ломбарду дорогоцінні ювелірні вироби на 500 тис. грн.

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