"Жінка ніколи не проходила обстеження" – про пологи біля метро в Києві

Лікарі розповіли, що породілля не хоче спілкуватися з журналістами і не виходить з палати

Кияни досі обговорюють вчорашню НП біля станції метро "Лісова", де жінка прямо в підземному переході народила хлопчика. Сайт "Сьогодні" дізнався, як почувається породілля.

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Прибулі на місце медики відвезли її вчора до Броварської центральної районної лікарні. Там нам розповіли, що породілля не хоче спілкуватися з журналістами.

"З породіллею все добре. Вона народила в Києві, хоча прописана в Черкасах. Жінка ромської національності, їй 23 роки і хлопчик, що народився, – це вже її четверта дитина. А привезли її до нас в Бровари", – розповіли сайту "Сьогодні" в Броварській центральній районній лікарні.

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Там додають, що хлопчик почувається добре. Його вага – 3,200 кг.

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"Породілля сидить в палаті і нікому не показується. Вона категорично проти спілкуватися з пресою і тим більше щоб її показували по телевізору. Жінка ніколи не проходила обстеження і просто потрапила до нас з вулиці. Поки невідомо, як вона назвала хлопчика. Нам не говорить. Коли будемо виписувати, сподіваємося, скаже нам його ім'я, оскільки потрібно буде готувати документи на дитину", – додають в лікарні.

Нагадаємо, що на сайті поліції опублікували відео пологів. Перший крик дитини потрапив на відео.