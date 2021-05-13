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Перший крик немовля в переході: як відбувались пологи в метро Києва (відео)

13 травня, 10:52

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Поліція опублікувала кадри незвичайної появи на світ малюка. Породіллі допомагали лікарі, копи і навіть пасажири підземки

Жінка, яка народила напередодні в переході метро "Лісова" в Києві, почувається добре – також в нормі малюк, який з'явився на світ. Про це повідомляє поліція столиці.

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На сайті поліції опублікували відео пологів. Навколо породіллі метушилися лікарі, поліцейські, а також місцеві продавці і просто перехожі. Перший крик дитини потрапив на відео.

Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни і викликали лікарів.

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Радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон зазначила, що в 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Тоді пологи прийняли працівники метро і поліцейські.

Раніше ми писали, як в Києві у 37-річної жінки лікар приймав пологи по телефону.

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