Как получать уведомления от коммунальных служб в Киеве – инструкция

Почти каждый седьмой пользователь Киев Цифровой уже получает уведомление о начале и завершении плановых работ в доме

Пользователи получили почти 600 тысяч уведомлений / Фото: Коллаж: Сегодня

150 тысяч горожан уже получают уведомления от коммунальных служб в приложении Киев Цифровой. Как же воспользоваться услугой.

Об этом написал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко в Facebook.

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"Уже сегодня 150 тысяч киевлян не общаются напрямую с коммунальщиками и получают уведомления от Киева Цифровой", – написал Половинко.

Почти каждый седьмой пользователь Киев Цифровой уже получает уведомление о начале и завершении плановых работ в доме. В частности, об отоплении, воде, газе и электроэнергии.

"Главный показатель эффективности любого сервиса – это то, пользуются ли им. Один из примеров – уведомление от коммунальных служб в приложении Киев Цифровой", – рассказал Половинко.

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Только за октябрь в приложении Киев Цифровой:

150 тысяч киевлян получили сообщения от коммунальщиков,

было отправлено более 40 тысяч кампаний,

пользователи получили почти 600 тысяч уведомлений,

также в октябре около 1000 киевлян обратились по поводу уведомлений от коммунальных служб.

Как получать уведомления от коммунальщиков?

Зайдите в ваш профиль и выберите "Адреса",

выберите "Добавить адрес" и заполните поля с названием улицы, номером дома, а также добавьте номер квартиры по желанию,

в сообщении от коммунальщиков киевляне могут найти опрос о правдивости информации и проголосовать.

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