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Как получать уведомления от коммунальных служб в Киеве – инструкция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 ноября, 15:44
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Почти каждый седьмой пользователь Киев Цифровой уже получает уведомление о начале и завершении плановых работ в доме
Пользователи получили почти 600 тысяч уведомлений
Пользователи получили почти 600 тысяч уведомлений / Фото: Коллаж: Сегодня

150 тысяч горожан уже получают уведомления от коммунальных служб в приложении Киев Цифровой. Как же воспользоваться услугой.

Об этом написал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко в Facebook.

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"Уже сегодня 150 тысяч киевлян не общаются напрямую с коммунальщиками и получают уведомления от Киева Цифровой", – написал Половинко.

Почти каждый седьмой пользователь Киев Цифровой уже получает уведомление о начале и завершении плановых работ в доме. В частности, об отоплении, воде, газе и электроэнергии.

"Главный показатель эффективности любого сервиса – это то, пользуются ли им. Один из примеров – уведомление от коммунальных служб в приложении Киев Цифровой", – рассказал Половинко.

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Только за октябрь в приложении Киев Цифровой:

  • 150 тысяч киевлян получили сообщения от коммунальщиков,
  • было отправлено более 40 тысяч кампаний,
  • пользователи получили почти 600 тысяч уведомлений,
  • также в октябре около 1000 киевлян обратились по поводу уведомлений от коммунальных служб.

Как получать уведомления от коммунальщиков?

  • Зайдите в ваш профиль и выберите "Адреса",
  • выберите "Добавить адрес" и заполните поля с названием улицы, номером дома, а также добавьте номер квартиры по желанию,
  • в сообщении от коммунальщиков киевляне могут найти опрос о правдивости информации и проголосовать.

Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации Украины на Diia Summit 2.0 презентовало новые онлайн-услуги, которыми можно будет воспользоваться на сайте и в мобильном приложением "Дія".

А некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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