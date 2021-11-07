Кияни залишаться без води 8 листопада: список вулиць

У понеділок, 8 листопада, у Києві на кількох вулицях відключать водопостачання. Це пов'язано із проведенням планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі КП "Київводоканал".
Де не буде води?
8 листопада води у столиці не буде за такими адресами:
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- вулиця Борщагівська, 10, 10А, 12;
- проспект Перемоги, 23А, 11.
Важливо додати, що водопостачання відключать із 19:00 8 листопада до 07:30 9 листопада.
У Києві на Великій Окружній дорозі пошкодження водопроводу
У Києві на Великій Кільцевій дорозі комунальники ліквідують пошкодження водопровідної мережі. На багатьох житлових масивах зменшили тиск у водопроводі. Однак питну воду можна набрати у спеціальних автоцистернах.
Знижено тиск у зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:
- Микільська Борщагівка,
- Південна Борщагівка,
- Теремки-1,
- Теремки-2,
- Феофанія,
- Голосіїв,
- Батиєва Гора,
- Залізничний масив,
- Олександрівська Слобідка,
- Солом'янка,
- Первомайськ,
- Чоколівка,
- Отрадний.
Де набрати води
Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:
- вул. Зодчих, 60, 60-А;
- вул. Якуба Коласа, 14;
- бул. Кольцова, 17;
- вул. Гната Юри, 1/11;
- вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
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