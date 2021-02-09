Аварія на трубопроводі в центрі Києва: пошкодження усунули

У Києві відремонтували трубопровід на вулиці Лаврській, 13.

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Про це повідомляє КМДА.

Вчора о 20:20 аварійна бригада завершила ремонтні роботи по усуненню пошкодження тепломережі.

"Тоді ж розпочалось заповнення системи теплоносієм та відновлення теплопостачання будинків. Опівночі система була повністю заповнена. А станом на 6 ранку теплопостачання було відновлено до 100% будинків", – повідомляють у відомстві.

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Нагадаємо, що пошкодження тепломережі на Лаврській виявили вчора близько 2 години ночі. У 86 житлових будинках не було гарячої води і тепла. Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому.

Раніше ми писали, що дітей з кількох шкіл перевели на дистанційне навчання. Все через прорив теплотраси – якраз навпроти Києво-Печерської Лаври.

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