Кияни залишаться без води на кілька днів: список вулиць

У Києві 9 та 10 листопада у кількох районах відключать водопостачання. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де не буде води?
9 листопада з 20:00 до 07:00 10 листопада не буде водопостачання:
Далі по темі
- на вулиці Преображенська № 21, 23, 23В та 25
- на вулиці Барки 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20
У середу, 10 листопада, воду відключать:
- на вулиці Старонаводницькій №10, 40,47, 59
- на бульварі Дружби народів №33А
- на вулиці Мічуріна №56, 68, 70
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.