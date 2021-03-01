На вулиці Милославській частково обмежать рух транспорту до 1 листопада

У Києві з 3 березня до 1 листопада частково обмежать рух транспорту на вулиці Милославській.
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
Так, тут починається капітальний ремонт.
"Капітальний ремонт планують закінчити до завершення дорожньо-ремонтного сезону. Основну частину робіт виконають до кінця літа", – йдеться в повідомленні.
Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Радунської (разом з кільцевою розв'язкою) до вулиці Оноре де Бальзака.
Раніше ми писали, що на Індустріальному шляхопроводі в столиці частково обмежать рух транспорту і пішоходів.
Нагадаємо, що уряд підтримав запит МОЗ про скорочення витрат на ремонт доріг і передачі грошей на боротьбу з коронавірусом.
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