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На вулиці Милославській частково обмежать рух транспорту до 1 листопада

1 березня, 10:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Основну частину робіт виконають до кінця літа

У Києві з 3 березня до 1 листопада частково обмежать рух транспорту на вулиці Милославській.

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Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Так, тут починається капітальний ремонт.

"Капітальний ремонт планують закінчити до завершення дорожньо-ремонтного сезону. Основну частину робіт виконають до кінця літа", – йдеться в повідомленні.

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Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Радунської (разом з кільцевою розв'язкою) до вулиці Оноре де Бальзака.

Раніше ми писали, що на Індустріальному шляхопроводі в столиці частково обмежать рух транспорту і пішоходів.

Нагадаємо, що уряд підтримав запит МОЗ про скорочення витрат на ремонт доріг і передачі грошей на боротьбу з коронавірусом.

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транспорт Київ ремонт капітальний ремонт

Джерело: Сьогодні

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