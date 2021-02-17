"Збивають бурульки разом з кондиціонерами". У Києві не тільки комунальники, а й альпіністи воюють з льодом

Комунальники, рятувальники і навіть ... альпіністи. У столиці збивають бурульки, які звисають з кожного будинку. Подекуди довжина крижаних шпилів досягає декількох метрів. Тому падіння такої льодової брили може травмувати або навіть вбити, розповідає кореспондент "Сьогодні" Марина Барба.

Реклама

Щоб льодові і снігові брили не наробили біди, комунальники з ранку на ногах. Точніше, на дахах.

Не тільки покрівельники, а й альпіністи воюють з бурульками. Озброївшись спеціальним спорядженням і страховкою, звільняють будинок від крижаної небезпеки.

Відео: Сьогодні

Рятувальна служба ледь встигає виконувати всі замовлення, які отримує від дитсадків, шкіл та лікарень.

"Ми працюємо весь світловий день, поки можна проводити висотні роботи, але заявок у нас дуже багато. І з кожним вдень вони все додаються і додаються", – говорить командир Комунальної аварійно-рятувальної служби Дмитро Пихало.

Однак деяким так і хочеться випробувати удачу.

"Та ні, я нічого не боюся", – кажуть перехожі.

Реклама

І припарковані під огорожею машини – не тільки ризик, що бурульки впадуть на них. Пошкодити автомобіль не хочуть і комунальники, тому обходять такі будинки.

Втім, скарги є на комунальників.

"Збивають бурульки разом з ... кондиціонерами", – пишуть користувачі соцмереж і додають фото розбитих пристроїв.

І якщо своєї провини комунальники не визнають, юристи радять звертатися до суду, але перед тим необхідно зібрати докази. Фото, відео або свідоцтва очевидців.

Нагадаємо, двоє людей в Києві постраждали від падіння льоду.

Реклама

Також ми публікували, що крижана брила впала з даху у Львові – травмувалася 20-річна дівчина.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама