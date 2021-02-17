"Збивають бурульки разом з кондиціонерами". У Києві не тільки комунальники, а й альпіністи воюють з льодом

Комунальники, рятувальники і навіть ... альпіністи. У столиці збивають бурульки, які звисають з кожного будинку. Подекуди довжина крижаних шпилів досягає декількох метрів. Тому падіння такої льодової брили може травмувати або навіть вбити, розповідає кореспондент "Сьогодні" Марина Барба.
Щоб льодові і снігові брили не наробили біди, комунальники з ранку на ногах. Точніше, на дахах.
Не тільки покрівельники, а й альпіністи воюють з бурульками. Озброївшись спеціальним спорядженням і страховкою, звільняють будинок від крижаної небезпеки.
Рятувальна служба ледь встигає виконувати всі замовлення, які отримує від дитсадків, шкіл та лікарень.
"Ми працюємо весь світловий день, поки можна проводити висотні роботи, але заявок у нас дуже багато. І з кожним вдень вони все додаються і додаються", – говорить командир Комунальної аварійно-рятувальної служби Дмитро Пихало.
Однак деяким так і хочеться випробувати удачу.
"Та ні, я нічого не боюся", – кажуть перехожі.
І припарковані під огорожею машини – не тільки ризик, що бурульки впадуть на них. Пошкодити автомобіль не хочуть і комунальники, тому обходять такі будинки.
Втім, скарги є на комунальників.
"Збивають бурульки разом з ... кондиціонерами", – пишуть користувачі соцмереж і додають фото розбитих пристроїв.
І якщо своєї провини комунальники не визнають, юристи радять звертатися до суду, але перед тим необхідно зібрати докази. Фото, відео або свідоцтва очевидців.
Нагадаємо, двоє людей в Києві постраждали від падіння льоду.
Також ми публікували, що крижана брила впала з даху у Львові – травмувалася 20-річна дівчина.
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