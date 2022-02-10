Скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру в Києві: розбираємось

Середньостатистична сім'я може дозволити відкладати собі пристойну суму за рік

Нерухомість в Києві найдорожча по всій Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Придбання власного житла в Києві для багатьох здається зовсім нереальним. Однак не варто забувати про те, що кожна середньостатистична сім'я із стабільним доходом може дозволити собі купівлю квартири, заощадивши на неї із свого заробітку.

Про те, як правильно накопичувати кошти і скільки часу на це може піти – в матеріалі сайту "Сьогодні".

Реклама

Скільки коштують квартири

Нерухомість в Києві залишається найдорожчою в порівнянні з іншими містами України.

За даними аналітики OLX Нерухомісіть, середня ціна однокімнатної квартири в столиці становить близько 54 600 доларів. Двокімнатну квартиру можна купити за понад 75 тисяч доларів, ціна трикімнатної в середньому – 110 тисяч доларів.

Водночас, варто пам'ятати, що на вторичному ринку можна знайти і дешевші варіанти, часом на 10-15 тисяч доларів. Однак треба бути готовим віддати значну суму за ремонт. Це може бути ще до 10 тисяч доларів.

Реклама

Як довго треба збирати гроші

Все залежить від того, яку ви маєте зарплату та чи відкладає з вами кошти чоловік або дружина. В середньому зарплати в Києві коливаються на рівні 15-20 тисяч гривень.

Відкладаючи по 300 доларів з кожної зарплати, за рік можна заощадити 3600, а щоб зібрати 50 тисяч доларів, доведеться почекати близько 14 років. Якщо ж відклади на власне житло разом з чоловіком чи дружиною, цей термін може скоротитися вдвічі – до 7 років.

Варто розуміти, що рівень зарплати може зменшуватися або збільшуватися протягом цього часу, що може вплинути на планування. Однак, якщо поставити мету заощаджувати певну суму щомісяця, то час пролетить швидко, а омріяне власне житло стане реальністю.

Реклама

Поради для ефективного заощаджування

Слід відмовитися від згубних звичок, наприклад від куріння. В середньому на купівлю сигарет в рік йде близько 20 тисяч грн, тобто більше 700 доларів. І якщо 50 гривень в день на пачку цигарок – майже непомітна сума, то відкладуючи її щодня, в кінці року можна отримати приємний бонус.

Відмовитися від імпульсивних витрат, які становлять значну частину місячного бюджету. Не витрачати гроші на непотрібні дрібниці, а в магазин ходити виключно зі списоком того, що потрібно купити. За статистикою, це може дозволити заощадити ще близько 25 тисяч гривень в рік – майже 900 доларів.

Забути про відвідування клубів і ресторанів, замінивши такий вид проведення дозвілля перебуванням разом зі своїми друзями вдома чи на природі.

По можливості відмовитися від використання автомобіля. Адже за тиждень на паливо може йти місячна норма тих грошей, які б ви витратили на громадський транспорт.

Якщо ви ведете здоровий спосіб життя, то замість платного спортзалу, можна організувати тренування на свіжому повітрі. В іншому випадку дешевше буде оплатити відразу річний абонемент, ніж купувати кожне заняття окремо.

По можливості відмовитися від зйомного житла і пожити в батьків чи родичів.

Раніше ми писали: