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У Києві на добу кілька десятків будинків залишилися без води

3 серпня 2021 15:54

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Воду вимкнули сьогодні вранці. Обіцяли відновити подачу вже завтра о 8 ранку.

"Київводоканал" обіцяє швидко впоратися з аварією / Колаж "Сегодня"

"Київводоканал" обіцяє швидко впоратися з аварією / Колаж "Сегодня"

Через аварію в декількох десятках будинків в Києві відключена подача холодної води. Її вимкнули сьогодні вранці. Обіцяли відновити водопостачання вже завтра о 8 ранку.

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Про це повідомляє компанія "Київводоканал" .

Холодне водопостачання відсутнє в будинках:

  • вул. Боричів Тік, 2, 4, 6, 8, 13, 23
  • вул. Мостицька, 26, 16
  • вул. Героїв Оборони, 12 Корп 8
  • пр-т. Академіка Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • вул. Золотоніського, 27
  • вул. Юрія Поправки, 13
  • вул. Мініна, 14А
  • вул. Верховинна, 65
  • вул. Булгакова, 15
  • вул. Академіка Доброхотова, 3, 5
  • вул. Локомотивна, 21 – 45, 28 – 42

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Крім того, з 10:00 3 серпня до 08: 00 4 серпня в зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.

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Нагадаємо, що ще 5 липня, в Дніпровському районі Києва почалися гідравлічні випробування тепломережі під мостом Патона. За цей час трубу проривало кілька разів, а гарячу воду киянам так і не включили.

Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.

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