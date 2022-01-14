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Відео дня. У Києві шляховики кладуть асфальт поверх снігу

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 14:01
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Багато міських вулиць засніжило, машини пересуваються обережно, а дорожні служби кладуть асфальт

У Бортничах комунальники вирішили влаштувати ремонт дороги під час снігопаду. Очевидці зняли на камеру, як працівники засипали ями на вулиці Автотранспортній.

Про це повідомляє Київ без цезури у Telegram.

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"Дорога навіть не розчищена, але вони все одно стелять новий асфальт прямо поверх снігу. Схоже, хтось вирішив списати, якнайбільше коштів на ямковому ремонті", – пишуть у Мережі.

Що кажуть у "Київавтодорі"

Комунальниками було проведено ямковий ремонт за допомогою литої асфальтобетонної суміші на вулицях: просп. Миколи Бажана, вул. Садова, вул. Автопаркова та вул. Автотранспортна.

Як зазначили у ШЕУ Дарницького району, під час виконання робіт на Автотранспортній розпочався снігопад.

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"В зв’язку з невеликою кількістю аварійної-небезпечної ямковісті, що залишилась на вул.Автотранспортній, та залишком литої асфальтобетонної суміші, було прийнято рішення, усунути аварійну-небезпечну ямковість в повному обсязі за для забезпечення безпечних умов учасникам дорожнього руху", – розповіли у службі сайту "Сьогодні".

За інформацією "Київатодора", працівники розчистили сніг, ретельно висушили і лише після цього заасфальтували.

"Для виконання поточного ремонту використали литу холодну асфальтобетонну суміш. Такий тип сумішей застосовують саме у холодну погоду (від -10 до +10°С) та за високої вологості повітря", – додали комунальники.

Під Києвом чиновник украв гроші, які виділили на ремонт дороги

У Київській області чиновник вкрав із бюджету понад 480 тисяч гривень, які виділили на ремонт дороги у Васильківському районі Київської області.

"Обухівською окружною прокуратурою Київської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов'язків голови сільської ради одного з районів Київської області за фактом присвоєння бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дороги (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч . 3 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні СБУ.

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