Видео дня. В Киеве дорожники кладут асфальт поверх снега

Много городских улиц заснежило, машины передвигаются осторожно, а дорожные службы кладут асфальт

В Бортничах коммунальщики решили устроить ремонт дороги прямо во время снегопада. Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали ямы улице Автотранспортной.

Об этом сообщает Киев без цезуры в Telegram.

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"Дорога даже не расчищена, но они всё равно стелят новый асфальт прямо поверх снега. Похоже, кто-то решил списать, как можно больше средств на ямочном ремонте", – пишут в Сети.

Что говорят в "Киевавтодоре"

Коммунальщиками был проведен ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси на улицах: просп. Николая Бажана, ул. Садовая, ул. Автопарковая и ул. Автотранспортная.

Как отметили в ШЭУ Дарницкого района, во время выполнения работ на Автотранспортной начался снегопад.

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"В связи с небольшим количеством аварийно-опасной ямочности, оставшейся на ул. Автотранспортной, и остатком литой асфальтобетонной смеси, было принято решение устранить аварийно-опасную ямку в полном объеме для обеспечения безопасных условий участникам дорожного движения", – рассказали в службе сайту "Сегодня".

По информации "Киеватодора", работники расчистили снег, тщательно высушили и только после этого заасфальтировали.

"Для выполнения текущего ремонта использовали литую холодную асфальтобетонную смесь. Такой тип смесей применяют именно в холодную погоду (от -10 до +10°С) и при высокой влажности воздуха", – добавили коммунальщики.

Под Киевом чиновник украл деньги, которые выделили на ремонт дороги

В Киевской области чиновник украл из бюджета более 480 тысяч гривен, которые выделили на ремонт дороги в Васильковском районе Киевской области.

"Обуховской окружной прокуратурой Киевской области направлен в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности председателя сельского совета одного из районов Киевской области по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дороги (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении СБУ.

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