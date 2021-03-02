Вперше з 1977 року. Як проходить масштабний ремонт на Індустріальному шляхопроводі і вулиці Борщагівській (фото)

Перший етап по ремонту шляхопроводу завершать до кінця травня

У Києві почали капітальний ремонт одного з важливих магістральних напрямків – вулиці Борщагівській і Індустріального шляхопроводу.

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Про це повідомляє КП "Київавтодор".

Зараз на вулиці Борщагівській тривають підготовчі роботи. Зокрема, демонтаж бортового каменю.

"Уже демонтували частину асфальтового покриття, розбирають захисний шар бетону і конструкції тротуару в напрямку центру", – пишуть в службі.

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А на мостовому полотні шляхопроводу буде влаштована нова монолітна плита, гідроізоляція, деформаційні шви, перехідні плити.

Також буде замінено перильне і колесовідбійне огородження, опори контактної мережі тролейбусу та повністю відремонтовані тротуари.

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Тут проходить капітальний ремонт вперше з моменту побудови споруди в 1977 році.

Варто зазначити, що перший етап капремонту Індустріального шляхопроводу завершать до кінця травня. Основні ремонтні роботи на вулиці Борщагівській планують виконати до кінця серпня.

Раніше ми писали, що на Індустріальному шляхопроводі в столиці частково обмежать рух транспорту і пішоходів.

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Нагадаємо, що уряд підтримав запит МОЗ про скорочення витрат на р

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