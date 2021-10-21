Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Без сертифікату тепер нікуди! Перша реакція людей на нові правила перевезень в Києві (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
21 жовтня, 10:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати документи, що підтверджують COVID-безпеку
На залізничному вокзалі почалися перевірки нові правил перевезення / Колаж "Сьогодні"
На залізничному вокзалі почалися перевірки нові правил перевезення / Колаж "Сьогодні"

В Україні сьогодні, 21 жовтня, почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. На залізничному вокзалі перевірки з самого ранку.

COVID-сертифікат або експрес-тест

З самого ранку в центральному холі вокзалу розмістили центр швидкого тестування на коронавірус. Це для тих, у кого ще немає COVID-сертифікату, але потрібно виїхати в іншу область.

Реклама

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Проводжаючим не можна

Провідники не пускають в поїзд пасажирів без документів, які підтверджують COVID-безпеку. Таких людей відправляють робити експрес-тест.

Невакцинованих пасажири, які приїхали перед самим відправленням, просто не встигли зробити тест і не змогли виїхати. Ще одне нововведення – проводжаючих тепер не пускають в вагон.

Реклама

Перші сльози від нових правил

Одна з пасажирок прийшла о 6:30, поїзд відправляється о 6:45. Дівчина зі сльозами вмовляла провідника пропустити її, але все було даремно.

Реклама

Це сталося під час посадки в поїзд Київ – Харків. Провідники відкрили лише кілька вагонів для пропуску пасажирів. У кого немає сертифіката або негативного ПЛР-тесту – в поїзд не пускають.

COVID-сертифікати були у більшості пасажирів.

Які правила ввели в Україні?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти