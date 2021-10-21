Без сертифікату тепер нікуди! Перша реакція людей на нові правила перевезень в Києві (відео)

В Україні сьогодні, 21 жовтня, почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. На залізничному вокзалі перевірки з самого ранку.
COVID-сертифікат або експрес-тест
З самого ранку в центральному холі вокзалу розмістили центр швидкого тестування на коронавірус. Це для тих, у кого ще немає COVID-сертифікату, але потрібно виїхати в іншу область.
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Проводжаючим не можна
Провідники не пускають в поїзд пасажирів без документів, які підтверджують COVID-безпеку. Таких людей відправляють робити експрес-тест.
Невакцинованих пасажири, які приїхали перед самим відправленням, просто не встигли зробити тест і не змогли виїхати. Ще одне нововведення – проводжаючих тепер не пускають в вагон.
Перші сльози від нових правил
Одна з пасажирок прийшла о 6:30, поїзд відправляється о 6:45. Дівчина зі сльозами вмовляла провідника пропустити її, але все було даремно.
Це сталося під час посадки в поїзд Київ – Харків. Провідники відкрили лише кілька вагонів для пропуску пасажирів. У кого немає сертифіката або негативного ПЛР-тесту – в поїзд не пускають.
COVID-сертифікати були у більшості пасажирів.
Які правила ввели в Україні?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.
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