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Понад 1300 за тиждень! Як у Києві ловлять порушників карантину (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 листопада, 12:18
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Тим, хто не дотримується карантину загрожує або великий штраф, або позбавлення волі

За тиждень у столиці поліцейські виявили 1364 адміністративнихправопорушень під час перевірок дотримання карантину. А з 22 листопада перевірили 8701 об'єктів господарської діяльності.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

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За що винесли ухвали

  • За порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм – складено 107 протоколів.
  • За перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно винесено – 1257 постанов.

"За порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм відповідно до ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Частиною другою цієї ж статті передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що згідно зі статтею 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовому отруєнню порушникам карантинних обмежень може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Як ловлять порушників у транспорті?

На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.

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Відмітимо, що підроблені сертифікати не відображаються у програмі "Дія". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити Дію і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться при поліції встановлювати його та показувати сертифікат. Так що обійти правила не вдасться.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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