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Понад 300 тис. заражень та наступ "Омікрону": яка COVID-ситуація в Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 11:34
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У столиці виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон"
Коронавірус не відступає
Коронавірус не відступає / Фото: Сьогодні

У Києві продовжують виявляти нові випадки коронавірусної інфекції. Як повідомляє "Сьогодні", за останню добу – 1496 випадків.

Статистика коронавірусу у столиці

Загалом у столиці – 322 643 хворих. За добу:

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  • 16 чоловік померли (всього – 8035),
  • 2068 одужали (всього – 301296).

Зниження за всіма показниками

У Києві спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль.

На початку листопада у Києві було введено локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія у столиці пішла на спад.

"Введені у Києві заходи були ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні ситуація стабілізується та йде зниження за всіма показниками, за якими спостерігається епідемія у Києві", – зазначив Рубан.

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"Омікрон" вже у Києві

У Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

"Це чоловік, йому 41 рік. Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу "Омікрон", – розповів санлікар.

Є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

  • свербіж у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • м'язові болі,
  • іноді навіть нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

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Нові правила карантину

З 6 грудня набувають чинності оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, передбачене технічною характеристикою транспортного засобу.

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