Хворіє дедалі більше дітей: у Києві погіршилася ситуація з грипом

До лікарень за останній тиждень госпіталізовано 989 осіб, з них 228 – діти

За тиждень у столиці захворіло понад 12 тисяч дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці за 5-й тиждень 2022 року зареєстрували 38 892 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі і COVID-19. Епідемічний поріг рівня захворюваності перевищено у 1,6 раза.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"У столиці спостерігається зростання захворюваності на 27,8% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення", – йдеться у повідомленні.

Так, дітей захворіло – 12 203 (зростання на 2,2%), дорослих – 26 689 осіб (зростання на 44,1%).

"У структурі захворюваності діти становлять 31,4%, а на попередньому тижні – 39,3%. Із них 61% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7441 випадок серед школярів", – додають у повідомленні.

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До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 989 осіб, із них 228 – діти.

Перші випадки одночасного зараження коронавірусом та грипом

Florona – одночасне зараження сезонним грипом та COVID-19. Перший випадок зафіксували у Сербії.

Також раніше Florona зафіксували у Хорватії, Північній Македонії та Республіці Сербської Боснії та Герцеговини.

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