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Буде ще холодніше! Якої погоди чекати у Києві завтра – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
23 листопада, 17:00
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Вночі температура повітря опуститься до 2 градусів морозу
Погода в Києві на 24 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 24 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 24 листопада, у Києві буде холодна, але суха погода.

Про це повідомляє синопктик Наталія Діденко.

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У столиці завтра снігу вже не буде, стверджує синоптик. Вдень температура повітря підніметься максимум до 3 градусів тепла.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до 2 градусів морозу.

Погода в Україні на 24 листопада. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 24 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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