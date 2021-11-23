Будет еще холоднее! Какой погоды ждать в Киеве завтра – прогноз (карта)

Завтра, 24 ноября, в Киеве будет холодная, но сухая погода.
Об этом сообщает синопктик Наталия Диденко.
В столице завтра снега уже не будет, утверждает синоптик. Днем температура воздуха поднимется максимум до 3 градусо тепла.
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Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.