Будет еще холоднее! Какой погоды ждать в Киеве завтра – прогноз (карта)

Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

Погода в Киеве на 24 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 24 ноября, в Киеве будет холодная, но сухая погода.

Об этом сообщает синопктик Наталия Диденко.

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В столице завтра снега уже не будет, утверждает синоптик. Днем температура воздуха поднимется максимум до 3 градусо тепла.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до 2 градусов мороза.

Погода в Украине на 24 ноября. Фото: Наталии Диденко

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Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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