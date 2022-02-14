Чи будуть якісь зміни у роботі "Борисполя"? Що кажуть в аеропорту

Міжнародні авіакомпанії не скасовували рейси з аеропорту "Бориспіль" через можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України.
Про це свідчать дані на сайті аеропорту.
Сьогодні, 14 лютого, рейси міжнародних авіакомпаній будуть згідно з розкладом. Також летітимуть літаки компанії SkyUp, яка повідомляла про відміну своїх рейсів з України.
Далі по темі
Рейси міжнародних авіакомпаній згідно з розкладом будуть і завтра, 15 лютого.
"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку та високий рівень авіабезпеки у повному обсязі. Найближчим часом розклад може змінюватися. Ми уважно стежимо за всіма змінами", – йдеться на сайті.
Що відомо про можливе закриття неба?
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16:00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, SkyUp посадила літак із Фуншалу в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- При цьому у міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припинить свою дію страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризиків для авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.
Раніше ми писали:
- Які рейси скасували, а на які змінили графік? В аеропорту "Бориспіль" відповіли
- Загроза вторгнення РФ та скасування рейсів – що буде з українськими туристами