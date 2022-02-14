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Чи будуть якісь зміни у роботі "Борисполя"? Що кажуть в аеропорту

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 11:09
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Аеропорт продовжує працювати у штатному режимі, проте працівники стежать за всіма змінами рейсів
Усі вильоти очікуються згідно з розкладом / Колаж "Сьогодні"
Усі вильоти очікуються згідно з розкладом / Колаж "Сьогодні"

Міжнародні авіакомпанії не скасовували рейси з аеропорту "Бориспіль" через можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Про це свідчать дані на сайті аеропорту.

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Сьогодні, 14 лютого, рейси міжнародних авіакомпаній будуть згідно з розкладом. Також летітимуть літаки компанії SkyUp, яка повідомляла про відміну своїх рейсів з України.

Розклад рейсів з аеропорту Бориспіль на сьогодні, 14 лютого. Скрін: сайт аеропорту
Розклад рейсів з аеропорту Бориспіль на сьогодні, 14 лютого. Скрін: сайт аеропорту

Рейси міжнародних авіакомпаній згідно з розкладом будуть і завтра, 15 лютого.

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Розклад рейсів з аеропорту Бориспіль на завтра, 15 лютого. Скрін: сайт аеропорту
Розклад рейсів з аеропорту Бориспіль на завтра, 15 лютого. Скрін: сайт аеропорту

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку та високий рівень авіабезпеки у повному обсязі. Найближчим часом розклад може змінюватися. Ми уважно стежимо за всіма змінами", – йдеться на сайті.

Що відомо про можливе закриття неба?

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