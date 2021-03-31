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Розганятимуть натовпи: на вулиці Києва можуть вийти поліція і Нацгвардія

31 березня, 18:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Співробітники поліції масово закривають місця, де знаходяться тисячі людей

Якщо в Києві ухвалять рішення посилити карантинні обмеження, вулиці міста патрулюватиме поліція і Національна гвардія.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомив глава Держпродпотребслужби Києва Олег Рубан.

"Ночами нелегально працюють розважальні центри, клуби, бари, ресторани. Співробітники поліції масово закривають місця, де знаходяться тисячі людей. Вони гуляють, святкують щось, напевно, коронавірус", – сказав Рубан.

За його словами, наразі навантаження на співробітників поліції дуже велике. Тому необхідно ухвалювати жорсткі рішення з впровадження посилених карантинних заходів.

"Якщо таке рішення буде ухвалено, то всім доведеться сидіти по домівках, а вулиці міста патрулюватиме поліція і Національна гвардія", – зазначив він.

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Нагадаємо, влада Києва вводить більш суворі карантинні обмеження з 5 по 16 квітня.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися країною.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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карантин поліція коронавірус Олег Рубан
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