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Будут разгонять толпы: на улицы Киева могут выйти полиция и Нацгвардия

31 марта, 18:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сотрудники полиции массово закрывают места, где находятся тысячи людей

Если в Киеве примут решение усилить карантинные ограничения, улицы города будет патрулировать полиция и Национальная гвардия.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"По ночам нелегально работают развлекательные центры, клубы, бары, рестораны. Сотрудники полиции массово закрывают места, где находятся тысячи людей. Они гуляют, празднуют что-то, наверное, коронавирус", – сказал Рубан.

По его словам, сейчас нагрузка на сотрудников полиции очень большая. Поэтому необходимо принимать жесткие решения по внедрению усиленных карантинных мероприятий.

"Если такое решение будет принято, то всем придется сидеть по домам, а улицы города будет патрулировать полиция и Национальная гвардии", – отметил он.

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Напомним, власти Киева вводят более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин полиция коронавирус Олег Рубан
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