COVID-19 атакує, але не тільки він: що відбувається з епідеміологічною ситуацією у Києві

З кожним днем статистика захворюваності на коронавірус у Києві б'є нові рекорди. Сайт "Сьогодні" ділиться свіжими даними.
Скільки випадків за добу
У Києві за добу 1802 підтверджених випадків захворювання коронавірусом, а за весь час – 276 572.
Захворіли:
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- 1058 жінок віком від 18 до 94 років,
- 614 чоловіків віком від 18 до 97 років,
- 61 дівчинка від 6 місяців до 17 років та 69 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
За останню добу 43 смерті від вірусу, а всього 6 771.
185 чоловік госпіталізували з коронавірусом. 284 госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
791 чоловік подолав коронавірус – всього 238 379.
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у таких районах:
- Дарницькому – 386,
- Деснянському – 329,
- Дніпровському – 226.
Вакцинація
Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини – 1 млн. 450 тис. 609 (49,14%).
Кількість людей, які отримали всі дози, прописані протоколом вакцинації – 1 млн 145 тис. 951 (38,82%).
Усього вакцинацій – 2 млн 596 тис. 560 – загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).
Грип атакує
У столиці зареєстровано 20 698 хворих на грип, ГРВІ та СОVID-19 (за попередній тиждень – 21967), що нижче за епідемічний поріг на 12,5%. Показник захворюваності становив 698,7 (за 43 тиждень – 741,6).
"Зниження відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Дітей у Києві захворіло 6494 особи, а за минулий тиждень 7539, зниження на 13,9%. Дорослих 14204 проти 14428, зниження на 1,6%", – сказав Сергій Чумак.
За словами Сергія Чумака, діти становлять 31,4% від загальної кількості хворих, минулого тижня – 34,3%.
Серед школярів зареєстровано 2971 випадок, це 45,7% від загальної кількості хворих дітей (43-й тиждень – 45,2%). Від загальної кількості тих, хто звернувся за медичною допомогою, 14,4% (попередній тиждень – 15,5%). Зниження захворюваності – на рівні 12,9%.
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