COVID-19 атакує, але не тільки він: що відбувається з епідеміологічною ситуацією у Києві

Загалом у столиці 6 771 летальний випадок від коронавірусу – 238 379 чоловік подолали хворобу

За добу у столиці госпіталізували 185 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

З кожним днем статистика захворюваності на коронавірус у Києві б'є нові рекорди. Сайт "Сьогодні" ділиться свіжими даними.

Скільки випадків за добу

У Києві за добу 1802 підтверджених випадків захворювання коронавірусом, а за весь час – 276 572.

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Захворіли:

1058 жінок віком від 18 до 94 років,

614 чоловіків віком від 18 до 97 років,

61 дівчинка від 6 місяців до 17 років та 69 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

За останню добу 43 смерті від вірусу, а всього 6 771.

Статистика за останню добу / Фото: КГГА

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185 чоловік госпіталізували з коронавірусом. 284 госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

791 чоловік подолав коронавірус – всього 238 379.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у таких районах:

Дарницькому – 386,

Деснянському – 329,

Дніпровському – 226.

Вакцинація

Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини – 1 млн. 450 тис. 609 (49,14%).

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Кількість людей, які отримали всі дози, прописані протоколом вакцинації – 1 млн 145 тис. 951 (38,82%).

Усього вакцинацій – 2 млн 596 тис. 560 – загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).

Статистика використання вакцин у Києві / Фото: Міністерство фінансів України

Грип атакує

У столиці зареєстровано 20 698 хворих на грип, ГРВІ та СОVID-19 (за попередній тиждень – 21967), що нижче за епідемічний поріг на 12,5%. Показник захворюваності становив 698,7 (за 43 тиждень – 741,6).

"Зниження відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Дітей у Києві захворіло 6494 особи, а за минулий тиждень 7539, зниження на 13,9%. Дорослих 14204 проти 14428, зниження на 1,6%", – сказав Сергій Чумак.

За словами Сергія Чумака, діти становлять 31,4% від загальної кількості хворих, минулого тижня – 34,3%.

Серед школярів зареєстровано 2971 випадок, це 45,7% від загальної кількості хворих дітей (43-й тиждень – 45,2%). Від загальної кількості тих, хто звернувся за медичною допомогою, 14,4% (попередній тиждень – 15,5%). Зниження захворюваності – на рівні 12,9%.

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