COVID-19 атакует, но не только он: что происходит с эпидемиологической ситуацией в Киеве

Всего в столице 6 771 летальный случай от коронавируса – 238 379 человек преодолели болезнь

За сутки в столице госпитализировали 185 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

С каждым днем статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве бьет все новые рекорды. Сайт "Сегодня" делится свежими данными.

Сколько случаев за сутки

В Киеве за сутки 1802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, а за все время – 276 572.

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Заболели:

1058 женщин в возрасте от 18 до 94 лет,

614 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет,

61 девочка от 6 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

За последние сутки 43 летальных исхода от вируса, а всего 6 771.

Статистика за последние сутки / Фото: КГГА

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185 человек госпитализировали с коронавирусом. 284 госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

791 человек преодолел коронавирус – всего 238 379.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах:

Дарницком – 386,

Деснянском – 329,

Днепровском – 226.

Вакцинация

Общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины – 1 млн 450 тыс. 609 (49,14%).

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Количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации – 1 млн 145 тыс. 951 (38,82%).

Всего вакцинаций – 2 млн 596 тыс. 560 – общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).

Статистика использования вакцин в Киеве / Фото: Министерство финансов Украины

Грипп атакует

В столице зарегистрировано 20698 больных гриппом, ОРВИ и СОVID-19 (за предыдущую неделю – 21967), что ниже эпидемического порога на 12,5%. Показатель заболеваемости составил 698,7 (за 43 неделю – 741,6).

"Снижение произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Детей в Киеве заболело 6494 человека, а за прошедшую неделю 7539, снижение на 13,9%. Взрослых 14204 против 14428, снижение на 1,6%", - сказал Сергей Чумак.

По словам Сергея Чумака, дети составляют 31,4% от общего количества заболевших, на прошлой неделе – 34,3%.

Среди школьников зарегистрирован 2971 случай, это 45,7% от общего числа заболевших детей (43-я неделя – 45,2%). От общего числа обратившихся за медицинской помощью 14,4% (предыдущая неделя – 15,5%). Снижение заболеваемости – на уровне 12,9%.

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