Забудовникам закон не писаний. У Києві зносять будинок "Квітів України" (фото, відео)

Знамениту будівлю в стилі модерн архітектора Миколи Левчука (на фото) хочуть перетворити в черговий ТРЦ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві почали демонтаж навчально-методичного центру "Квіти України". Будівля знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 49. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в столичній мерії, дозвіл на проведення робіт за цією адресою не надавалося.

"Дозвіл на проведення земляних робіт і/або археологічних досліджень в Департаменті не реєструвався, – повідомляють в Департаменті охорони культурної спадщини.

Реклама

Там додають, що наказом Департаменту від 26.04.2021 №28 затверджено науково-проектну документацію "Межі та режими використання зон охорони пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення "Житловий будинок" на вулиці Січових Стрільців.

"За наявною у Департаменті інформацією, на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини 20.05.2021 (протокол № 05/21) було розглянуто передпроєктні пропозиції по об’єкту будівництва: "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул. Січових Стрільців, 49 у Шевченківському районі м. Києва" та за результатами розгляду вирішено їх схвалити і рекомендувати для подальшого проєктування в установленому законодавством порядку", – повідомляють в мерії.

Демонтаж будівлі "Квіти України". Фото: "Сьогодні"

Варто зазначити, що 29 червня 2021 року на розгляд до Департаменту надійшов цей проєкт. Однак, зараз проєкт не розглянуто і не узгоджено.

Реклама

Читайте також: Несподівано: в Києві відреставрують дві мозаїки на Печерську (фото)

Станом на 15:34, активісти знесли частину будівельного паркану навколо будівлі, його знесення було припинено.

Будівля розташована на вулиці Січових Стрільців, 49. Фото: "Сьогодні"

Раніше ми писали, що власник мережі супермаркетів вирішив за свій рахунок відреставрувати дві мозаїки на фасаді будинку за адресою бульвар Лесі Українки, 28.

Реклама

Також ми повідомляли, про скандал через знищення частини мозаїчного панно на стіні будинку на бульварі Лесі Українки, 28. Тоді кияни сподівалися на те, що чиновники зможуть зберегти мозаїку від повного знищення.