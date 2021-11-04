День визволення Києва: як у столиці відзначать пам'ятну дату

Через "червону зону" в місті скасовано всі масові заходи та концерти

У столиці заплановано покладання квітів / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра у Києві відбудеться покладання квітів до вічного вогню у парку Слави, а також до міських пам'яток, присвячених подіям Другої світової війни.

Без концертів та мітингів

З нагоди святкування 78-ї річниці визволення Києва у столиці заплановано лише покладання квітів до пам'ятників часів війни.

Реклама

"Все пройде без урочистостей, людей та мітингів. Квіти просто поставлять біля військових пам'яток у місті. Пов'язано це з тим, що Київ перебуває у "червоній зоні" карантину. Через це скасовано всі заходи – концерти, пам'ятні зустрічі, частування людей похилого віку "фронтовою кашею", як це було в місті раніше", – пояснили сайту "Сьогодні" в управлінні забезпечення соціальних державних гарантій, взаємодії з громадськими об'єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю КМДА.

Покладання квітів відбудеться у кожному районі Києва, де встановлені пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені подіям Другої світової війни.

Понесуть квіти

А от кияни кажуть, що відзначатимуть цю подію самостійно, хоч і в умовах карантину. На проспекті Перемоги 1968 року з'явився пам'ятник, присвячений визволенню Києва. Монумент є 43-метровою бетонною смугою – символом фронтових доріг, наприкінці якої встановлено танк Т-34. Він присвячений танкістам, які першими увійшли до міста 6 листопада 1943 року.

"У нас у сім'ї є традиція – 6 листопада ми купуємо букет гвоздик та несемо їх до танка біля станції метро "Шулявська". Так ми згадуємо тих, хто загинув під час визволення нашого міста. Традиція незмінна і зробити це нам не завадить коронавірус. Думаю, що також надійдуть й інші мешканці столиці", – каже киянин Євген.

Читайте також:

Реклама