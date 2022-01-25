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До -17! Коли в Буковелі вдарять морози

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 19:00
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Українські синоптики розповіли, на яку погоду чекати 26 січня і чи буде мороз – новий прогноз
Сніг йтиме цілий день / Колаж "Сьогодні"
Сніг йтиме цілий день / Колаж "Сьогодні"

Погода в Буковелі завтра, 26 січня, буде хмарна та сніжна. Синоптики обіцяють сніг, який надвечір тільки посилиться. Проте на сильний вітер чекати не варто.

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Про це повідомляє sinoptik .

У Буковелі з самого ранку і до пізнього вечора буде хмарно з проясненнями. Вранці буде йти сніг, у другій половині дня він може зменшитися, проте надвечір знову опади посиляться.

Вночі температура повітря коливатиметься від -17 до -11 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 4 градусів морозу.

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Погода в Буковелі на 26 січня. Скрін: sinoptik.
Погода в Буковелі на 26 січня. Скрін: sinoptik.

Коли в Україні вдарять морози

Погода в Україні в найближчі дні очікується морозна та сніжна. У деяких регіонах буде значне зниження температури. Стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів морозу.

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У понеділок та вівторок, 24-26 січня, в Україні продовжить падати сніг, лише у західних областях без опадів, на дорогах варто очікувати ожеледицю.

25 січня морози у країні посиляться. На півдні та сході вночі до -10 градусів, а вдень до 6 градусів морозу. На решті території вночі від 14 до 9 градусів морозу. На Прикарпатті та Закарпатті вночі місцями до -20. Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 5 градусів морозу.

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