До -2 і дощі: де чекати негоди в Україні вже завтра

Погода ускладниться майже в половині регіонів країни, там буде холодно і йтимуть дощі

Сьогодні буде прохолодно і половину областей накриють дощі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра в Україні ускладниться погода. Половину країни накриють дощі, а в Карпатах прогнозують морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура повітря вдень коливатиметься від +11-13 градусів на півночі та заході до +15-17 в східних та південних областях.

Вночі найтепліше буде в південних областях, де очікується +5-7 градусів. В решті регіонів температура в середньому триматиметься на рівні +3-5 градусів.

Найхолодніше буде в Карпатах – там температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла.

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Де йтимуть дощі

Опади протягом дня слід чекати жителям таких областей:

Львівської,

Івано-Франківської,

Закарпатської,

Волинської,

Рівненської,

Тернопільської,

Житомирської,

Вінницької,

Хмельницької,

Чернівецької.

Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Погода в Києві

На території столиці протягом дня буде сонячно і сухо. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 3-8 м/с. Температура повітря вдень – 10-12 градусів тепла, а вночі 2-4 градуси.

Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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