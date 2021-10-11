Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

До -2 і дощі: де чекати негоди в Україні вже завтра

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 жовтня, 16:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Погода ускладниться майже в половині регіонів країни, там буде холодно і йтимуть дощі
Сьогодні буде прохолодно і половину областей накриють дощі.
Сьогодні буде прохолодно і половину областей накриють дощі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра в Україні ускладниться погода. Половину країни накриють дощі, а в Карпатах прогнозують морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Температура повітря вдень коливатиметься від +11-13 градусів на півночі та заході до +15-17 в східних та південних областях.

Вночі найтепліше буде в південних областях, де очікується +5-7 градусів. В решті регіонів температура в середньому триматиметься на рівні +3-5 градусів.

Найхолодніше буде в Карпатах – там температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла.

Реклама

Де йтимуть дощі

Опади протягом дня слід чекати жителям таких областей:

  • Львівської,
  • Івано-Франківської,
  • Закарпатської,
  • Волинської,
  • Рівненської,
  • Тернопільської,
  • Житомирської,
  • Вінницької,
  • Хмельницької,
  • Чернівецької.

Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Реклама

Погода в Києві

На території столиці протягом дня буде сонячно і сухо. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 3-8 м/с. Температура повітря вдень – 10-12 градусів тепла, а вночі 2-4 градуси.

Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах 9 жовтня зафіксували -9 градусів. Поки це найнижча температура повітря цієї осені.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбіна

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти