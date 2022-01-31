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До +2! В Україну йде потепління – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 16:00
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У країні прогнозують помірний вітер переважно західного напрямку
Сильних опадів завтра не варто чекати / Колаж "Сьогодні"
Сильних опадів завтра не варто чекати / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 1 лютого, без істотних опадів, але з морозом. Також на дорогах і тротуарах буде ожеледиця, проте вітру чекати не варто.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко .

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Найближчої ночі буде від -2 до -8 градусів, а вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Найсильніший сніг може бути завтра лише у Карпатах і дощ в Одеській та Сумській областях. Вітер помірний, здебільшого західного напрямку.

В перший день лютого у Києві очікується від -5 до -2 градусів морозу.

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Погода в Україні 1 лютого. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні 1 лютого. Фото: Наталки Діденко

Чи будуть опади у лютому

Приблизно на третину менше опадів випаде у лютому, ніж у січні: у середньому 22-40 мм у Карпатах, на Закарпатті та у горах Криму місцями до 75 мм.

У перерахунку на "чистий" сніг – приблизно 22-40 см у середньому по країні, до 75 см у горах. Для рівнинної місцевості – це не більше норми, для гористої – менше норми, в минулі роки снігу там насипало у лютому понад 100 мм.

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