До +2! В Украину идет потепление – прогноз

Погода в Украинезавтра, 1 февраля, будет без существенных осадков, но с морозом. Также на дорогах и тротуарах будет гололедица, но вот ветра ждать не стоит.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
В ближайшую ночь будет от -2 до -8 градусов, а днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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Небольшой снег может быть завтра только в Карпатах и дождь в Одесской и Сумской областях. Ветер преимущественно западного направления, который будет умеренный.
В Киеве февраль начнется свежей погодой. Ночью будет до 5 градусов мороза, а днем до 2 градуса мороза.
Будут ли осадки в феврале
Приблизительно на треть меньше осадков выпадет в феврале, чем в январе: в среднем 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм.
В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм.