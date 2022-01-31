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До +2! В Украину идет потепление – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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31 января, 16:00
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В стране прогнозируют ветер преимущественно западного направления, который будет умеренный
Сильных осадков завтра ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"
Сильных осадков завтра ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украинезавтра, 1 февраля, будет без существенных осадков, но с морозом. Также на дорогах и тротуарах будет гололедица, но вот ветра ждать не стоит.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В ближайшую ночь будет от -2 до -8 градусов, а днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Небольшой снег может быть завтра только в Карпатах и дождь в Одесской и Сумской областях. Ветер преимущественно западного направления, который будет умеренный.

В Киеве февраль начнется свежей погодой. Ночью будет до 5 градусов мороза, а днем до 2 градуса мороза.

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Погода в Украине 1 февраля. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине 1 февраля. Фото: Наталии Диденко

Будут ли осадки в феврале

Приблизительно на треть меньше осадков выпадет в феврале, чем в январе: в среднем 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм.

В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм.

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