До 5! Яка погода буде завтра у Києві – прогноз (карта)

Вночі температура повітря у місті опуститься до 5 градусів мороз

Погода в Києві на 17 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 17 листопада, у Києві буде холодна та волога погода. Місто накриє туман.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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У Києві у середу буде досить холодно. Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до 3 градусів вище нуля. Опадів у столиці не повинно бути. Також буде туман.

Вночі температура повітря опуститься до -5 градусів.

Погода в Україні на 17 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. Із цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням прогнозують і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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