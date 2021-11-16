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Вдягайтеся тепліше! У Києві прогнозують холодну погоду 16 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
16 листопада, 06:30
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Опадів протягом дня у столиці не передбачається
У Києві очікуються пориви вітру до 10 м/с/Колаж: Сьогодні
У Києві очікуються пориви вітру до 10 м/с/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 16 листопада, у Києві буде холодно. Очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України температура коливатиметься від +1 до +3 градусів. Опадів не прогнозують. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

Коли буде сніг у Києві?

Цього року перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням прогнозують і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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