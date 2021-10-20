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"Дурі" на мільйон. У Києві вилучили велику партію наркотиків (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 жовтня, 14:34
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У Херсонській області копи виявили місце, де фігуранти вирощували наркотичні речовини
Злочинцям загрожує великий термін
Злочинцям загрожує великий термін / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вилучили наркотики, які потрапляли в столицю з Херсонської області. Організаторами незаконного бізнесу виявилися родичі – дід і племінник, їм допомагали двоє місцевих жителів – постачальник і збувач.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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Наркотики вирощували на території Херсонської області та постачали до столиці.

"Ми провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, яким у збуті допомагали ще двоє місцевих мешканців, та вилучили близько шести кілограмів канабісу, бойовий пістолет, рушницю та набої різного калібру. Крім того, у Києві ми затримали ще двох спільників – 40-річного постачальника та 46-річного збувача, раніше судимого за вбивство. В їх помешканні ми виявили та вилучили пакети з речовиною зеленого кольору та електронні ваги. Загалом сума вилучених заборонених речовин становить понад один мільйон гривень", – розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Наркотики вирощували в Херсонській області
Наркотики вирощували в Херсонській області / Фото: Нацполиция

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Крім того, в Херсонській області копи виявили місце, де фігуранти вирощували наркотичні речовини. Оперативники вилучили 56 кущів конопель.

На місці також вилучили зброю
На місці також вилучили зброю / Фото: Нацполиция

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 і ч. 2 ст. 310. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Поліцейські виявили під час обшуків велику суму
Поліцейські виявили під час обшуків велику суму / Фото: Нацполиция

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіціі, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Донецька.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, в Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.

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