Дві "свічки" майже у парку: у Києві спалахнув новий будівельний скандал

Місцеві жителі кажуть, що тут демонтували близько двох десятків гаражів, збудованих ще на початку 90-х років

Люди кажуть, що вказана ділянка знаходиться у комунальній власності. Колаж "Сьогодні"

У Києві черговий скандал із забудовою. Поряд із Національним природним парком "Голосіївський" на вулиці Родимцева хочуть звести дві 24 поверхові свічки. У січні тут демонтували гаражі і наразі місце схоже на вибух сміттєвої бомби.

Що кажуть мешканці

Місцеві жителі кажуть, що тут демонтували близько двох десятків гаражів, збудованих ще на початку 90-х років, розташованих у гаражному кооперативі на вулиці Генерала Родимцева. Люди вважають, що гаражі прибрали незаконно, оскільки це капітальні споруди та їх демонтаж можливий лише за рішенням суду.

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"Причина нібито формальна – боротьба з МАФами, а насправді це підготовка та, мабуть, мотивована грошима допомога будівельної компанії, яка планує найближчим часом звести на цій території два 24 поверхові будинки", – розповідає місцевий житель Павло.

Заборони не всім

Люди кажуть, що вказана ділянка знаходиться в комунальній власності і розташована на відстані 30 метрів від кордону НВП "Голосіївський". Відповідно до законодавства, будь-яке капітальне будівництво заборонено у смузі 250 метрів від кордону НВП "Голосіївський". Проте на даний момент ділянку надано в оренду ТОВ "Голосіївські Башти" під будівництво житлового комплексу. І демонтаж гаражів – це ніщо інше, як початок підготовчих робіт.

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"Гаражів більше нема. Люди переживають, що завалять і льохи місцевих жителів, які користувалися ними багато років – цими льохами вже їздить техніка. Але найприкріше, що забудовник, швидше за все, зруйнує місцеву пам'ятку – водонапірну вежу, яка була збудована у 1950-х роках минулого століття", – додають місцеві активісти.

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Що каже влада

У Голосіївській РДА сайту "Сегодня" підтвердили, що ця земельна ділянка на вулиці Родимцева знаходиться у використанні ТОВ "Голосіївські вежі".

"Будівельні роботи на даний момент не провадяться. Землекористувачу від Голосіївської РДА надіслано листа з вимогою привести балансову територію до належного стану. Наразі роботи з приведення території до порядку вже розпочато", – повідомили нам у Голосіївській РДА.

У прес-службі Голосіївської РДА додають, що вони не проводили демонтаж гаражів та не володіють інформацією про те, скільки було знесено гаражів на Родимцева.

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