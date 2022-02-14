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Дим видно за кілометри: у Києві поруч із Андріївським узвозом горить будівля (відео)

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14 лютого, 12:35
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Пожежники продовжують гасити вогонь, проте конструкція будівлі може обвалитися
На місці вже працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"
На місці вже працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"

У Києві поруч з Андріївським узвозом горить недобудова. На місці вже працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь.

Відео з'явилося у telegram-каналі Київ оперативний.

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Як повідомили сайту "Сьогодні" рятувальники, спалах стався на 2 поверсі 2-поверхової відселеної будівлі. Об 11.57 пожежу локалізували на площі 100 кв. м. Рятувальники продовжують гасити вогонь.

"Існує загроза обвалення конструкцій, тому гасіння відбувається лише зовні", – кажуть рятувальники.

На місці працюють 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу. Інформації щодо постраждалих немає.

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Основні причини виникнення пожеж:

  • необережне поводження з вогнем;
  • несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки.

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