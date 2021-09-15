"Це місце скорботи і тортур". Чи варто перетворювати корпус Лук'янівського СІЗО в готель – експерти

Частину арештованих планують перевести в інші місця утримання, зокрема, в об'єкт, який зараз збираються будувати по Бориспільській трасі

Міністр юстиції Денис Малюська хоче продати Лук'янівське СІЗО і зробити там готель / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно стало відомо, що в майбутньому на місці Лук'янівського слідчого ізолятора може з'явитися готель. Така ідея буде цікава в туристичному плані, тільки якщо це буде тематичний готель. Однак, поки реального бізнес-плану не існує.

Про це розповіли експерт ринку нерухомості Ірина Ткаченко та голова Державної пенітенціарної служби України в 2014 році Сергій Старенький в інтерв'ю Громадське радіо.

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Як пояснила Ірина Ткаченко, приміщенню вже 200 років (корпус "Катька" – Ред.) і це швидше за все архітектурний пам'ятник – він не може бути знесений, а тільки реконструйований.

"Така ідея буде цікава в туристичному плані, якщо правильно підійти з точки зору маркетингу, якщо це буде тематичний готель. Я думаю, мова буде йти про реконструкцію. Можливо, ця ідея буде реалізована, а можливо вона трансформується в щось інше абсолютно – наприклад, в будівництво багатоповерхового будинку або офісного центру", – говорить Ірина Ткаченко.

За словами голови Державної пенітенціарної служби України в 2014 році Сергія Старенького, з комерційної точки зору цей проєкт не цікавий забудовникам.

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"Я думаю, Денис малюська сам не знає, що з цим робити, тому що розмови про продаж Лук'янівського СІЗО тривають більше 12 років. Це місце скорботи і тортур. Думаю, не дуже добре робити там готель або розважальний комплекс. Якщо міністр вважає, що в Лук'янівському СІЗО варто робити готель, нехай покаже реальний бізнес-план. Ми чуємо тільки заяви, але реальних дій немає", – додав Сергій Старенький.

Передісторія

Глава Мін'юсту Денис Малюська недавно заявив, що чиновники розробляють проектно-кошторисні документи для будівництва слідчих ізоляторів в Київській області. Уже в цьому році повинні розпочатися будівельні роботи.

Однак, зараз в Лук'янівському СІЗО утримується понад дві тисячі чоловік, а той об'єкт, який готують на заміну по Бориспільській трасі, буде розрахований тільки на одну тисячу. Відповідно, друга тисяча ще залишиться в Лук'янівці.

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"Ув'язнені з "Катьки" (найстарший 200-річний корпус. – Ред.) переїдуть на Бориспіль", – сказав міністр.

Він зазначив, що в частині СІЗО, яка звільниться, планують зробити готель.

Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць .

Як виглядають зсередини VIP-камери в Чернівецькому СІЗО, дивіться в сюжеті: