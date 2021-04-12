"Це варварство" – Ткаченко про знесення будинку Уткіна в Києві

У Києві знесли фактично 120-річний будинок Івана Уткіна, який входить в історичний ареал забудови міста.

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Про це Міністр культури Олександр Ткаченко заявив в своєму Telegram.

"Знесення історичного будинку купця Уткіна в Києві – варварство", – каже Ткаченко.

Міністерство культури і інформполітики України не давало ніяких дозволів на будівництво в історичному ареалі. Тому в міністерстві розробили і зареєстрували новий законопроєкт під номером 4561.

"Я сам – корінний киянин і немало моїх відряджень чи подорожей країною починалися саме з залізничного вокзалу. Кожного разу під’їжджаючи до привокзальної площі – звертав увагу на цю будівлю. Вона виділялась – прибутковий будинок Уткіна, якому більше ніж 120 років. Тепер його знесли. Для того, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ", – пише Олександр Ткаченко.

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Він додав, що "це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво – за що передбачена кримінальна відповідальність".

"МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку", – написав Олександр Ткаченко.

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За інформацією ЗМІ, на місці двоповерхового будинку девелоперська компанія Zim Group планує звести 26-поверховий апарт-готель Times на 352 номери.

Нагадаємо, що будинок Уткіна – це історична будівля в центрі Києва, яке знаходиться біля залізничного вокзалу. Архітектор Олександр Вербицький. Будинком володів купець другої гільдії Іван Якович Уткін, який займався продажем олійних фарб.

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Раніше ми писали, що одна з громадських організацій звернулася в поліцію і повідомила про проведення будівельних робіт та демонтаж будівлі Уткіна.

Також ми повідомляли, що в Києві на просп. Маяковського, 75/2, почався демонтаж понад десяти незаконно встановлених торгових об'єктів.

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