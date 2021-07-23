Фото дня. Під будівлею МЗС в центрі Києва пасуться кози

Тварини мирно щипали травичку біля будівлі і їх не хвилюють папараці, які проходять повз

Парнокопитні вийшли на обід. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 23 липня, в центрі столиці очевидці помітили незвичайне явище. Біля будівлі Міністерства закордонних справ самостійно паслися дві кози.

Реклама

Фото опублікував Київ Зараз в Telegram.

Тварин помітили сьогодні на Михайлівській площі. На фото видно, що кози пасуться біля будівлі, не боячись автомобілів і людей.

"Нормальне місце для вигулу кіз. Фото зроблено у МЗС України", – пишуть в Мережі.

Реклама Дві кози обідають. Фото: Київ Зараз/Telegram

Одна з них мирно щипає траву на зеленій зоні, а друга залізла на бетонну конструкцію.

Раніше ми писали, що очевидці зняли, як в Києві кози знищують зелену зону. Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової.

Нагадаємо, ми також писали, як кози і собаки "зривають" навчальний процес в Кропивницькому. На території навчального закладу немає огорожі, тому зайти туди може кожен охочий.

Дивіться більше новин України у випуску "Сьогодні":