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Фото дня. Під будівлею МЗС в центрі Києва пасуться кози

23 липня 2021 16:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тварини мирно щипали травичку біля будівлі і їх не хвилюють папараці, які проходять повз

Парнокопитні вийшли на обід. Фото: колаж "Сьогодні"

Парнокопитні вийшли на обід. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 23 липня, в центрі столиці очевидці помітили незвичайне явище. Біля будівлі Міністерства закордонних справ самостійно паслися дві кози.

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Фото опублікував Київ Зараз в Telegram.

Тварин помітили сьогодні на Михайлівській площі. На фото видно, що кози пасуться біля будівлі, не боячись автомобілів і людей.

"Нормальне місце для вигулу кіз. Фото зроблено у МЗС України", – пишуть в Мережі.

Дві кози обідають. Фото: Київ Зараз/Telegram
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Дві кози обідають. Фото: Київ Зараз/Telegram

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Одна з них мирно щипає траву на зеленій зоні, а друга залізла на бетонну конструкцію.

Раніше ми писали, що очевидці зняли, як в Києві кози знищують зелену зону. Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової.

Нагадаємо, ми також писали, як кози і собаки "зривають" навчальний процес в Кропивницькому. На території навчального закладу немає огорожі, тому зайти туди може кожен охочий.

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