Фото дня. Под зданием МИД в центре Киева пасутся козы

Парнокопытные вышли на обед. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня, 23 июля, в центре столицы очевидцы заметили необычное явление. Возле здания Министерства иностранных дел самостоятельно паслись две козы.
Фото опубликовал Киев Сейчас в Telegram.
Животных заметили сегодня на Михайловской площади. На фото видно, что козы пасутся возле здания, не боясь автомобилей и людей.
"Нормальное место для выгула коз. Фото сделано у МИД Украины", – пишут в Сети.
Две козы обедают. Фото: Киев Сейчас/Telegram
Одна из них мирно щипает траву на зеленой зоне, а вторая залезла на бетонную конструкцию.
Ранее мы писали, что очевидцы сняли, как в Киеве козы уничтожают зеленую зону.Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой.
Напомним, мы также писали, как козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком. На территории учебного заведения нет ограждения, поэтому зайти туда может любой желающий.
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