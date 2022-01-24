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Фото дня. У Києві чоловік вигулює на повідку домашню свиню

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 січня, 14:12
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Незвичайного домашнього вихованця помітили на Вацлава Гавела
Свинку Маргошу добре знають місцеві, вона живе там уже багато років.
Свинку Маргошу добре знають місцеві, вона живе там уже багато років. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві помітили чоловіка, який вигулював свиню на повідку. Незвичайна домашня тварина часто гуляє Вацлава Гавела в Солом'янському районі.

Фото із прогулянки опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

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"Домашній вихованець на Вацлава Гавела – свинка Маргоша" , – йдеться у підписі до фото.

Свиню вигулюють на повідку Києвом. Фото: Київ без цензури

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Реакція соцмереж

У коментарі прийшли, як і завжди, і з критикою, і з похвалою.

"Київ вже давно перетворився на сільський смітник, у який все більше населяють селяни та хуторяни. Кличко тому так легко виграє вибори", – написав один із незадоволених місцевих жителів.

Інші ж висловили "респект": "Люди живуть своїми бажаннями, незважаючи на комплекси оточуючих".

Історія свинки Маргоші

Їй уже більше 10 років і місцеві жителі давно не дивуються цьому домашній тварині. У 2017 році соцмережі гули розповідями про свинку.

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Місцева мешканка на повідку вигулювала досить велику свинку. Її постійно фотографували та дивувалися таким бажанням господині.

Проте, як з'ясувалося, Маргошу купили діти жінки як декоративне порося, проте вона досить швидко виросла у велику свину. Господиня, за словами мешканців Відрадного, завжди за своїм вихованцем прибирає та любить із нею гуляти.

Зазначимо, що свині у домашніх умовах можуть жити від 15 до 20 років.

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