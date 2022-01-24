Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Фото дня. В Киеве мужчина выгуливает на поводке домашнюю свинью

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 14:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Необычного домашнего питомца заметили на Вацлава Гавела
Свинку Маргошу хорошо знают местные, она живет там уже много лет.
Свинку Маргошу хорошо знают местные, она живет там уже много лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили мужчину, который выгуливал свинью на поводке. Необычный питомец частенько гуляет на Вацлава Гавела в Соломенском районе.

Фото из прогулки опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

Реклама

"Домашний питомец на Вацлава Гавела – свинка Маргоша", – говорится в подписи к фото.

Свинью выгуливают на поводке по Киеву. Фото: Киев без цензуры

Реклама

Реакция соцсетей

В комментарии пришли, как и всегда, и с критикой, и с похвалой.

"Киев уже давно превратился в сельскую помойку, в которую все больше населяют селяне и хуторяне. Кличко потому так легко выигрывает выборы", – написал один из недовольных местных жителей.

Другие же выразили "респект": "Люди живут своими желаниями, без оглядки на комплексы окружающих".

История свинки Маргошы

Ей уже больше 10 лет и местные жители давно не удивляются этому домашнему питомцу. В 2017 году соцсети гудели рассказами о свинке.

Реклама

Местная жительница на поводке выгуливала довольно крупную свинку. Ее постоянно фотографировали и удивлялись таким желаниям хозяйки.

Однако, как выяснилось, Маргошу купили дети женщины в качестве декоративного поросенка, однако она довольно быстро выросла в крупную хрюшку. Хозяйка, по словам жителей Отрадного, всегда за своим питомцем убирает и любит с ней гулять.

Отметим, что свиньи в домашних условиях могут жить от 15 до 20 лет.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В МИД ответили на скандальное заявление немецкого политика: "Наносит ущерб" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Угроза войны? В супермаркетах Киева опустошили полки с гречкой и сахаром (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В киевском парке поселилась стая белоснежных лебедей – кто за ними следит (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 968

заболело за неделю в Киeвe

+20%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять