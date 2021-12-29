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Де в Києві здати новорічну ялинку на переробку – адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 12:01
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Дерева мають бути без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів
У Києві можна здати ялинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві можна здати ялинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня запрацює пункт прийому та утилізації ялинок. Він з'явиться у Дніпровському районі.

Про це повідомили у пресслужбі "Київзеленбуду".

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Куди можна здати ялинку?

Пункт прийому ялинок запрацює на проспекті Визволителів, 6.

Дерева перероблятимуть на тріску і навесні використовуватимуть у виробничих потребах, зокрема, для мульчування лунок висаджених дерев та кущів. Так, волога випарується повільніше і збільшиться вміст поживних речовин у грунті.

Зазначається, що ялинки мають бути без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів.

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В Україні стартував продаж ялинок: наскільки подорожчало новорічне дерево

2021 року ціни на ялинки від лісгоспів будуть в середньому на 30 грн більше.

Інформація зібрана з офіційних повідомлень обласних управлінь лісового та мисливського господарства в Україні.

За даними Волинського ОУЛМГ, мінімальна ціна святкового дерева становить 100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. і може бути більше 1000 грн. У Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн. На франківських ринках — від 150 грн.

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Середня ціна святкового деревця в Чернігівській області – 111 гривень в залежності від висоти. Однометрове і трохи менше деревце коштує 92 гривні, а за триметрове і вище доведеться заплатити 615 гривень.

У Києві та Київській області ціна ялинки стартує від 114 грн. Кіровоградщина продає свої ялинки за 150 грн. (до 1 метра), Черкащина — від 72 грн. У Харківській області ціна за новорічне деревце починається із 48 грн. за півметра.

За повідомленням Державного агентства лісових ресурсів України, на 4 тис. га. землі вирощують 13.7 млн. ялинок. Середня ціна по всій Україні — 105 грн. Проте лісівники рекомендують придбати живу ялинку саме в горщику, щоб після свят висадити її знов. Це хоч обійдеться дорожче, але такі способи мінімізують шкоду для навколишнього середовища.

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