Де в Києві здати новорічну ялинку на переробку – адрес

Дерева мають бути без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів

У Києві можна здати ялинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня запрацює пункт прийому та утилізації ялинок. Він з'явиться у Дніпровському районі.

Про це повідомили у пресслужбі "Київзеленбуду".

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Куди можна здати ялинку?

Пункт прийому ялинок запрацює на проспекті Визволителів, 6.

Дерева перероблятимуть на тріску і навесні використовуватимуть у виробничих потребах, зокрема, для мульчування лунок висаджених дерев та кущів. Так, волога випарується повільніше і збільшиться вміст поживних речовин у грунті.

Зазначається, що ялинки мають бути без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів.

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В Україні стартував продаж ялинок: наскільки подорожчало новорічне дерево

2021 року ціни на ялинки від лісгоспів будуть в середньому на 30 грн більше.

Інформація зібрана з офіційних повідомлень обласних управлінь лісового та мисливського господарства в Україні.

За даними Волинського ОУЛМГ, мінімальна ціна святкового дерева становить 100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. і може бути більше 1000 грн. У Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн. На франківських ринках — від 150 грн.

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