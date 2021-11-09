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Год с момента "минирования" моста Патона: как сложилась судьба злоумышленника

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
9 ноября, 06:00
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Мужчина объяснил в суде, почему "заминировал" мост Патона и один из домов в столице
Мужчина признал свою вину и объяснил, почему "заминировал" мост/Коллаж: Сегодня
Мужчина признал свою вину и объяснил, почему "заминировал" мост/Коллаж: Сегодня

Год назад, в начале ноября 2020 года, в Киеве на рассвете неизвестный мужчина "заминировал" мост Патона и дом №26 по улице Коновальца (бывшая Щорса). Через несколько минут к мосту Патона приехали силовики, перекрыли движение, после чего на подъездах к мосту с обеих сторон образовались заторы.

Минер и его незаконные действия

Позже минера установили. Им оказался 27-летний уроженец Черниговской области Владимир А. Как сообщается в Госреестре судебных решений, этот гражданин утром 1 ноября 2020 года сначала позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в подъезде жилого дома, а через 3 часа сообщил в полицию о "заминировании" моста Патона. Еще через 3 часа он был задержан сотрудниками полиции Печерского района.

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Как сложилась судьба этого мужчины, выяснили "Сегодня".

Приговор суда

Как сообщается в приговоре, который мужчине вынесла судья Печерского суда Киева Вита Бортницкая, он признал свою вину и рассказал о том, почему пошел на такие меры.

"Неоднократно обращался в компетентные органы для получения статуса участника АТО, но на его обращения не реагировали. С целью привлечения внимания к своей проблеме он решил сообщить о минировании подъезда и моста Патона. В содеянном искренне раскаивается", — сообщается в приговоре.

В итоге суд в этом году признал "минера" виновным и приговорил его к трем годам тюрьмы, но с испытательным сроком в три года. То есть, если он за три года не совершит нового преступления, то имеет шансы остаться на свободе.

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"Минирование" моста Патона: изменилось ли что-то?

Сообщения о минировании мостов столичные правоохранители получают не впервые. Однако никаких действий власть не предпринимает.

Охраны на мостах как не было, так и нет. Планирует ли в будущем власть что-то с этим делать — остается надеяться.

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