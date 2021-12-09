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"Пишаюся, що я росіянка": у Києві вчителька вирішила звільнитися після мовного скандалу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 12:04
В закладинки
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Педагогиня одного зі столичних ліцеїв обурилася, коли учень попросив її вести урок українською мовою
У Києві вчителька потрапила у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві вчителька потрапила у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вчителька заявила, що пишається тим, що не українка, а росіянка. Через це у школі спалахнув скандал, і викладачка вирішила звільнитися за власним бажанням.

Про це повідомляє ТСН.

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Що сталося?

Вчителька одного зі столичних ліцеїв обурилася, коли учень попросив її вести урок українською мовою. Інцидент стався на уроці у восьмому класі.

"Пишаюся тим, що я не українка, а росіянка", – заявила педагогиня.

Що каже сама вчителька?

У підсумку вчительці оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, проте обіцяє звільнитися.

"Не стримала емоції і дуже шкодую, що так сталося. Я вже вибачаюсь у свого колективу, при нагоді вибачуся перед дитиною, дуже шкодую, що так сталося. Більше нічого додати. Я звільняюся", – сказала вчителька ліцею Лариса Бондар.

Заяву на звільнення за власним бажанням вчительки директор ліцею підпише, щойно повернеться на роботу.

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