Відео дня. У Києві водії вигадали спосіб їздити в годину пік без заторів

У столиці через величезні затори на Троєщині деякі водії не витримують і йдуть на хитрість, щоб швидше проїхати. Велику тягучку вони об'їжджають тротуарами, газонами і зеброю.
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
"Ранкове спостереження нашого читача із Троєщинського затору. Чіткі троєщинські водії-поспішальники об'їжджають тих, хто стоїть у заторі. Головне, включити аварієчку і прикинутися невидимочкою", – йдеться у публікації.
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На записі видно, як кілька авто об'їжджають затор тротуаром, після чого роз'їхалися в різні боки. Хтось – на проїжджу частину, а хтось – далі на тротуар через зебру.
Збій у роботі громадського транспорту
У Києві вранці 5 листопада стався збій у роботі громадського транспорту через затори на лівому березі столиці. Затримуються такі маршрути:
- автобуси № 21,73,100,101,114;
- тролейбуси № 29,30,31,47,50,50к маршрутами проспект Маяковського-бульвар Перова-проспект Шухевича.
Через це у місті ввели оперативне становище №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
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